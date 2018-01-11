Суд вынес обвинительный приговор 28-летнему мужчине, совершавшему в Красноярске разбойные нападения на банки. Об этом сообщается на сайте МВД.

В период с октября 2016 года по февраль 2017-го на территории краевого центра была совершена серия разбойных нападений на банки. Мужчина в медицинской маске заходил в отделения финансовых учреждений перед закрытием и, угрожая пистолетом, требовал у сотрудников деньги. В одном из банков работники успели нажать тревожную кнопку. Злоумышленник был задержан на месте преступления. В отношении не имевшего ранее судимостей красноярца было возбуждено уголовное дело о разбое.

В ходе расследования уголовного дела следователями было установлено, что мужчина совершил шесть разбойных нападений в разных районах города. Общая сумма ущерба составила более 1,6 млн рублей. Для совершения противоправных действий он специально приобрел пневматический пистолет и марлевые повязки.



Суд приговорил фигуранта к лишению свободы сроком на 7,5 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

