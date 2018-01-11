Министерство юстиции Южной Кореи готовит законопроект, который запретит торговлю криптовалютами на специализированных биржах в стране. Об этом 11 января сообщил глава ведомства Пак Сан Ки, слова которого приводит агентство Reuters.



«Есть большие опасения в отношении виртуальных валют, и Министерство юстиции, по правде говоря, готовит законопроект о запрете торговли на биржах криптовалют», — цитирует агентство слова министра.

Агентство отмечает, что он не раскрыл основных положений законопроекта, однако отметил, что в работе над проектом также будет участвовать целевая группа правительства.

Ранее правительство Республики Корея заявило о намерении запретить анонимное использование криптовалют, включая наиболее популярный в стране биткоин, и о подготовке пакета мер, направленных на предотвращение злоупотреблений с использованием криптовалют, включая отмывание средств, полученных незаконным путем. Кроме того, сообщалось о намерении ужесточить наказание за преступления, связанные с виртуальными валютами.

Криптовалюты актуальны в Республике Корея. По данным правительства, свои средства в них вложили не менее 1 млн граждан страны. Власти в этой связи не устают напоминать, что виртуальная валюта не является в полной мере платежным средством и фактически ничем не обеспечена, а инвестиции в нее крайне рискованны.