Министерство финансов в период с 15 января по 6 февраля закупит валюту на сумму 257,1 млрд рублей дополнительных доходов от нефти. Это рекордный объем покупки валюты с февраля 2017 года, когда Минфин начал проводить эти операции. Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре — 203,9 млрд рублей.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2018 года в размере 257,1 млрд рублей», — говорится в материалах Минфина.

В связи с изменением порядка определения объема дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов федерального бюджета в расчет объема покупки иностранной валюты в январе не включается отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов прошлого месяца от их оценки. Начиная с февраля величина указанной корректировки будет включаться в месячный объем покупки (продажи) валюты.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 257,1 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

К совершению операций покупки валюты Минфином будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода ЦБ будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.