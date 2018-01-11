Норма о введении жестких валютных ограничений в кризис исключена из готовящегося для правительства РФ доклада Минфина о мерах по модернизации валютного контроля. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС .

«В рамках доклада, который мы готовим в правительство, такая идея не предусматривается», — сказал он, комментируя идею ввести жесткие валютные ограничения в случае кризиса.

По словам Моисеева, в докладе будет предложено отменить обязательную репатриацию валюты. «Мы считаем, что нам нужна масштабная либерализация для юрлиц, она может заключаться в отмене репатриации при сохранении учета за совершением сделок. То есть сейчас требуется (по закону. — Прим. ред.) обязательная репатриация, но мы полагаем, что в ситуации плавающего валютного курса и отсутствия контроля движения капитала это достаточно бессмысленное мероприятие, поэтому мы хотим его отменить», — отметил замминистра.

В октябре 2017 года газета «Ведомости» сообщала со ссылкой на доклад главы Минфина Антона Силуанова премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, что Минфин предлагает отмену обязательного возврата экспортной выручки в Россию, но просит дать Банку России и правительству право вводить в кризис жесткие валютные ограничения.

В ноябре Моисеев заявлял, что министерство может отказаться от идеи введения жестких валютных ограничений.