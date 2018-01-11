Два главных претендента в преемники руководителя американского холдинга Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета определены в компании. Об этом сообщила 10 января газета The Wall Street Journal.



Согласно информации издания, руководитель бизнеса по перестрахованию Berkshire Hathaway Аджит Джейн и глава энергетического подразделения Грег Абел назначены на только что созданные посты в совете директоров холдинга. «Они являются теперь двумя ключевыми фигурами в Berkshire в плане наследования всей структуры», — приводит издание слова самого 87-летнего Баффета. «На месте этих двух человек я бы стремился набраться побольше опыта в руководстве всей группой компаний перед тем, как взять бразды правления на себя», — добавил он.

Баффет 10 января в эфире телеканалу CNBC заявил, что у него «замечательно крепкое здоровье» и что он в ближайшей перспективе не планирует покидать посты председателя совета директоров и главного исполнительного директора холдинга. Однако еще десять лет во главе Berkshire Hathaway будет «слишком долгим сроком», уточнил миллиардер.

Возглавляемый Баффетом холдинг Berkshire Hathaway с годами превратился в конгломерат, состоящий из примерно 80 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием.