Компании микрофинансового рынка — члены профильной саморегулируемой организации «МиР» зафиксировали увеличение количества выданных займов в новогодние праздники (1—8 января). Средний рост показателя у опрошенных компаний составил более 25% в сравнении с аналогичным показателем месяцем ранее и 15% в сравнении с аналогичным показателем годом ранее. Такие данные приводятся в сообщении СРО «МиР».

Объемы выданных микрозаймов выросли в среднем более чем на 32% и 20% соответственно. При этом ряд компаний зафиксировали более чем по 50% роста по объемам, свидетельствует собранная СРО информация.

«Совокупный объем выданных нашей компанией микрозаймов с 1 по 8 января вырос практически в два раза в сравнении с показателем за аналогичный период 2017 года. Что касается количества выданных займов, то здесь прирост составил 64% к данному показателю за период с 1 по 8 января 2017 года. Если сравнивать с показателями за период с 1 по 8 января 2016 года, то здесь мы отмечаем шестикратный рост», — сообщил генеральный директор сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Сергей Седов.

Если в предновогодние недели основной целью займов была покупка подарков, то в первую неделю 2018 года людям нужны были деньги на неотложные нужды (такую цель указывали до 70% заемщиков опрошенных МФО).

По словам главного исполнительного директора МФК «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, в январе данную цель озвучивали порядка 68% заемщиков компании, что соответствует уровню показателя в январе 2017 года. В остальные месяцы на данную цель приходилось не более 58%.

Среди других целей привлечения средств заемщики указывали оплату новогодних елок, билетов в театр и на концерт, оплату туристических поездок, бытовой техники, ювелирных изделий, одежды и косметики, а также атрибутов праздника, которые не успели приобрести в декабре.

«Согласно данным опроса клиентов, перед новогодними праздниками и в период январских каникул заемщики обращаются в микрофинансовые организации, чтобы приобрести подарки семье, друзьям и коллегам, а также организовать праздничный стол — порядка четверти от всего объема заявок за данный период», — поясняет генеральный директор МФК «Срочноденьги» Андрей Артаев.

«Как известно, многие в новом году хотят начать новую жизнь, так и среди наших клиентов нашлось несколько энтузиастов, которые в первые дни работы отделений «МигКредит» пришли за оформлением кредита на покупку абонемента в фитнес-клуб, обновление гардероба и даже на путевку в теплую страну», — сообщает директор по маркетингу «МигКредит» Надежда Денисова.

Около четверти опрошенных СРО «МиР» компаний обращают внимание, что возросло количество займов, взятых для оплаты товаров на крупнейших международных интернет-площадках. Так, по словам представителя пресс-службы сервиса онлайн-займов Kviku, в праздничный период доля клиентов компании, которые пользуются услугами интернет-магазина AliExpress, увеличилась почти на 9%, и сейчас на этот магазин приходится примерно 38,4% трансакций клиентов компании.

«Декабрьско-январский период продемонстрировал усталость россиян от затянувшегося режима экономии. В период праздников большую часть своих доходов они направили на потребление. Также на рост потребительского спроса повлияло заметное увеличение выдачи займов», — отмечает финансовый директор Kviku Вениамин Липский.

По данным МФО, опрошенных СРО «МиР», большая часть заемщиков, обратившихся к ним с 1 по 8 января, — мужчины. Так, среди заемщиков МФК MoneyMan 64% пришлось на мужчин и только 36% на женщин (в сравнении с периодом с 1 по 8 декабря 2017 года количество как заявок на получение займов от мужчин, так и полученных ими займов увеличилось на 13,6%).

«Клиенты сервисов онлайн-кредитования активно делают покупки и подарки после 31 декабря. С учетом периода рождественских распродаж это делает покупки еще более выгодными. Наши данные говорят о том, что мужчины все чаще радуют своих родных и близких новогодними подарками», — комментирует генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин.

Часть компаний среди основных тенденций прошедших новогодних праздников отмечает приток новых заемщиков. «В праздничные дни спрос на микрозаймы традиционно высокий. Если годом ранее он формировался в основном за счет повторных клиентов, то в 2018 году рост обеспечили новые заемщики, по группе Eqvanta их доля выросла на 15%. При этом они обращаются за меньшей суммой: средний размер займа нового клиента в новогодние праздники составил 4,9 тысячи рублей», — указывает генеральный директор группы компаний Eqvanta (в состав входят МФК «Быстроденьги», МФК «Турбозайм») Юрий Провкин.

Кроме того, вырос и средний чек по выданным займам.

«Мы видим, что в первую неделю нового года наблюдался рост среднего чека по займам. Его увеличение у опрошенных нами компаний составило от 14% до 30%. В среднем он составлял около 15 тысяч рублей. Такой рост может быть обусловлен не только ростом цен на товары и услуги и желанием заемщиков побаловать себя, но и более выгодными предложениями по займам МФО: в этом году существенно увеличилось количество компаний, которые вводили в линейку своих продуктов сезонные предложения с более выгодными, льготными условиями финансирования», — отмечает директор СРО «МиР» Елена Стратьева.

Лидирующими регионами по количеству выданных в новогодние праздники займов, согласно данным опрошенных МФО, были Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Свердловская, Челябинская области, Башкирия, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Кемеровская и Самарская области.



СРО «МиР» была образована в 2013 году. Доля совокупного портфеля компаний-членов составляет порядка 75% от общего портфеля всех российских МФО.

