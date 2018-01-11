Международные резервы РФ по состоянию на 5 января составили 432,6 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Банком России.

По данным регулятора, на 29 декабря объем резервов равнялся 432,1 млрд долларов. Таким образом, за неделю показатель увеличился на 0,5 млрд долларов «в результате положительной переоценки». За две недели, по сравнению с информацией на 22 декабря (последние опубликованные в 2017 году данные), резервы выросли на 0,6 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Еженедельные данные приводятся на конец отчетной даты, уточняется на сайте регулятора.

Выступая в Госдуме 22 ноября с докладом о денежно-кредитной политике, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о сохранении ориентира по увеличению резервов до 500 млрд долларов. Но покупать валюту в резервы Центробанк планирует не ранее, чем будет уверен, что и инфляция, и инфляционные ожидания находятся на устойчиво низком уровне, подчеркнула она.

В начале лета 2015 года в Центробанке назвали комфортным для России уровень резервов 500 млрд долларов; довести ЗВР до этой величины планируется за пять — семь лет. С 13 мая по 28 июля 2015 года Банк России проводил на внутреннем рынке закупки валюты в резервы в объеме 100—200 млн долларов ежедневно. Приостановка процесса была связана с ростом волатильности на валютном рынке.

В марте 2016 года Набиуллина говорила, что «никакой спешки с пополнением золотовалютных резервов нет, они достаточны». Она дала понять, что регулятор может возобновить закупки валюты в резервы вне зависимости от уровня курса, но будет принимать в расчет уровень его волатильности.

Банк России может рассмотреть возможность пополнения резервов в 2019 году , когда процентные ставки достигнут равновесного уровня, а экономика вернется к балансу, но конкретные сроки начала интервенций пока не обсуждаются, заявила 16 октября первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.