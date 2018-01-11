Министерство финансов поддерживает легализацию торговли криптовалютами на официальных биржах.

Как сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, соответствующая норма будет определена в законопроекте «О цифровых финансовых активах», но список таких торговых площадок пока не определен.

По его словам, по итогам обсуждения на общественном совете был высказан ряд замечаний, который сейчас дорабатывается, сообщает RNS .

«Первое — что мы никак не отрегулировали вопрос, связанный с циркуляцией существующих криптовалют, то есть по сути купля-продажа биткоинов, грубо говоря. Не хотим ограничивать и зарегулировать, но какие-то рамки поставим. У кого они (криптовалюты — RNS) есть, ничего не будет. Это о том, что купля-продажа будет каким-то образом стандартизирована. Общая идея, что надо будет покупать-продавать на официальных биржах, как это будет декларироваться, легализовываться», — пояснил Моисеев.