Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на противодействие хищению денежных средств с банковских счетов при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО). На заседание Думы документ планируется вынести 17 января, сообщает РИА Новости .

Ожидается, что реализация законопроекта, внесенного правительством, позволит снизить число несанкционированных операций, совершенных с использованием систем ДБО, а также предотвратить потери средств с банковских счетов юридических и физических лиц. Предлагаемый механизм позволит предотвратить, в частности, несанкционированное списание средств со счетов клиентов банков через интернет и мобильные устройства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев при рассмотрении законопроекта правительством пояснял, что механизм создается для предотвращения операций, которые совершаются без согласия клиентов банков. Признаки незаконного перевода будут устанавливаться Банком России, а кредитные организации смогут эти признаки дополнять с учетом развивающейся практики. При первых же подозрениях банк сможет приостановить сделку, транзакцию, а потом связаться с клиентом, указывал глава Кабмина.

Он обращал внимание на то, что в последние годы хищения денежных средств с банковских счетов «достаточно часто происходят», в частности усилились атаки на банковские счета клиентов, незаконно списываются средства через Интернет, мобильную связь, различные платежные системы.

Законопроект законодательно закрепляет право банка на приостановление на срок до двух рабочих дней перевода денежных средств и использования электронных средств платежей (электронные кошельки, предоплаченные банковские карты, мобильные приложения) при выявлении признаков совершения перевода без согласия плательщика. В случае выявления таких признаков банк будет обязан незамедлительно проинформировать об этом клиента, который сможет подтвердить совершение операции либо заявить о ее незаконности.

Документ также допускает возможность приостановки до пяти рабочих дней зачисления денежных средств на банковский счет получателя при получении от плательщика — юрлица уведомления о списании денежных средств без его согласия.