В Москве из банковской ячейки пенсионера неизвестные похитили 400 тыс. долларов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.



«В среду от пенсионера поступило сообщение о краже денег из банковской ячейки кредитной организации на улице Кедрова», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции установили, что в период с августа 2017 года по январь 2018-го неизвестный из банковской ячейки совершил кражу 22,8 млн рублей в иностранной валюте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража» (ч. 4 ст. 158).