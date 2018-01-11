Хакасский Муниципальный Банк на 0,5 п. п. снизил ставки по программе кредитования малого и среднего бизнеса « Свободный ».

Хакасский Муниципальный Банк на 0,5 п. п. снизил ставки по программе кредитования малого и среднего бизнеса « Свободный ».



Теперь денежные средства по данной программе можно получить под ставки 16,5—18,5% годовых (ранее — под 17—19% годовых). За первые 30 дней пользования кредитными средствами процентная ставка устанавливается в размере 0,15% в день.

Финансирование может быть предоставлено предпринимателям в сумме до 2 млн рублей сроком до трех лет на любые цели. В качестве обеспечения требуется поручительство или залог недвижимости и автотранспорта.

«Денежные средства в сумме до 1 миллиона рублей на срок до 35 месяцев могут быть предоставлены без обеспечения, однако отсутствие обеспечения влечет увеличение ставки по кредиту на 1 процентный пункт», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.