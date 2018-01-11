Российский рынок скорректируется вниз на открытии торгов вследствие фиксации прибыли инвесторами на мировых рынках. Так, после роста в 3-5% с начала 2018 года мировые фондовые индексы будут корректироваться вниз до конца недели, чем снимут локальную перекупленность.

Изначально снижение было основано на сообщении о том, что Китай может приостановить покупки гособлигаций США, и это привело к увеличению доходности 10-летних госбондов с 2,54% до 2,6%. Но уже на аукционе размещение новых аналогичных выпусков прошло по уровню 2,54%, а сегодня утром Китай опроверг информацию о приостановке покупок. Таким образом, «фейковые новости» отыграны рынком. Такая динамика торгов также привела к малому ослаблению рубля. Однако цена нефти больше влияла на рубль и заставляла его двигаться в диапазоне 69-69,3 руб. за доллар в преддверии публикации запасов сырой нефти в США. В итоге, как мы прогнозировали, запасы снизились, при этом снизилась добыча нефти на 300 тыс барр. с 9,8 млн до 9,5 млн б/с. Поэтому сегодня нефтяные котировки продолжат «гулять» возле цены в $69 за бочку нефти. На этом фоне рубль получит поддержку.

Во второй половине дня в пользу доллара сыграет статистика по инфляции в США, от которой ждут увеличения до 2,5%, что может повысить ожидания инвесторов по увеличению процентной ставки в марте. К слову, сейчас рынок котирует увеличение ставки на 25 б.п. до 1,75% в марте с вероятностью чуть больше 80%.