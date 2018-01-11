Доля карты «Мир» в качестве онлайн-средства платежа в 2018 году вырастет и составит 6% против 1% в 2017-м. Об этом сообщил ТАСС глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

«В 2017 году видимой стала доля карт «Мир», в 2018 году мы прогнозируем ее увеличение до 6%. Это связано в первую очередь с распространением карт среди сотрудников государственных организаций и ведомств. Почти все интернет-магазины с 2017 года наряду с другими платежными системами принимают также и карты «Мир», — сказал он.

При этом в АКИТ отметили, что Visa и Mastercard — самые популярные платежные средства в России. По прогнозу ассоциации, доля Mastercard как средства платежа в 2018 году составит 41% против 43% годом ранее, доля Visa — 53% против 56%.

Доля онлайн-платежей в интернет-коммерции в 2016 году составила 25%, в 2017-м она увеличилась до 29%.

«Главными драйверами развития онлайн-платежей в 2017 году стали: Apple Pay, Android Pay, а также кешбэк-сервисы. Распространение безналичных платежей в российских интернет-магазинах происходит в том числе за счет обязательной предоплаты при совершении покупок в зарубежных интернет-магазинах — потребители попросту привыкают к подобной схеме оплаты», — отметил глава АКИТ.

По словам Федорова, главным «тормозом» для развития онлайн-платежей становится высокая ставка — у мелких интернет-продавцов банки и платежные системы забирают до 3% с каждой покупки, что невыгодно в сегментах с наценкой не более 5%, поэтому многие предприниматели отказываются от приема карт на своих сайтах.