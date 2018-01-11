Специалистом по информационной безопасности и создатель сайта Bleeping Computer Лоуренсом Абрамсом обнаружена новая версия вируса-шифровальщика HC7, создатели которой требуют от своих жертв выкуп в Ethereum.

По его словам, использование ETH делает вирус самым «честным шифровальщиком» из ныне существующих, сообщает ForkLog .

Создатели вариации вируса HC7 Planetary распространяют его вручную, проникая в чужие сети через удаленный рабочий стол, а затем устанавливают на все доступные машины шифровальщик, который меняет расширения файлов пользователя на .PLANETARY. Сумма выкупа варьируется в зависимости от количества зараженных систем — от 700 до 5000 долларов.