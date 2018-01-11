Управление обеспечения прав инвесторов ЦБ РФ возбудило в отношении АО «Открытие Холдинг» и ООО «Открытие Н» дела об административных правонарушениях по ст. 15.28 КоАП РФ за нарушение порядка приобретения акций. Об этом сообщает пресс-служба «Открытие Холдинга».



Как говорится в сообщении, «Открытие Холдинг» и «Открытие Н» не могут нести ответственность за сделки, которые проводили другие компании, в том числе банк «ФК Открытие» и НБ «Траст» .

По состоянию на 28 августа 2017 года группа компаний, в том числе «Открытие Холдинг», «Открытие Н», «Траст» и др. являлись владельцами 74,45% акций банка «ФК Открытие» , при этом «Траст» являлся владельцем 7,86% его акций.

28 августа банк «ФК Открытие» приобрел 100% акций НПФ РГС, который в свою очередь владел 4,97% акций банка «ФК Открытие». В результате этой сделки НПФ РГС вошел в группу компаний — владельцев акций банка «ФК Открытие», общий объем акций которых превысил 75%. Согласно закону они должны были направить акционерам и владельцам эмиссионных ценных бумаг публичную оферту, но не сделали этого. В этот же день почти 100% банка «Траст» было приобретено банком «ФК Открытие».

В числе прочих дело об административном правонарушении по данному эпизоду было составлено и на компании «Открытие Холдинг» и «Открытие Н».

«Эти компании в указанный период не приобретали акции НПФ РГС, банка «Траст» и каких-либо других компаний, а также не выступали сторонами указанной сделки. Обязанность исполнять порядок приобретения более 30% ПАО возлагается на юридическое лицо, входящее в группу лиц, которое приобрело акции, а не на любого участника группы. Таким образом, замечание Центробанка, что «Открытие Холдинг» и «Открытие Н» входили в группу лиц и поэтому являются нарушителями, выглядит юридически необоснованным. Кроме того, сделки по приобретению НПФ РГС и банка «Траст» были проведены за день до введения временной администрации по настойчивому требованию самого Центробанка в рамках консолидации активов, которая была непременным условием проведения санации банка «ФК Открытие», — прокомментировали в пресс-службе холдинга.

В компании сообщили, что будут оспаривать в суде любые наложенные на них санкции.