Административное производство по поводу неисполнения обязанности по направлению обязательного предложения акций «ФК Открытие» было возбуждено не только в отношении «Открытие Холдинга» и «Открытие-Н», но и всех участников группы, получившей в результате сделок контроль над более чем 75% акций банка «ФК Открытие», в том числе в отношении банка «Траст» и Otkritie Investments Cyprus Limited. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

Ранее «Открытие Холдинг» заявил о возбуждении дела Центробанком против холдинга и компании «Открытие-Н». Холдинг ходатайствовал о прекращении административного производства против себя, так как не совершал сделок, в результате которых возникла обязанность оферты.

Признаки административного правонарушения Банк России выявил рамках рассмотрения жалобы на ненаправление банком «Траст» обязательного предложения о приобретении ценных бумаг банка «ФК Открытие», сообщили в пресс-службе ЦБ. Такое обращение в ЦБ направлял НПФ «Будущее», который, как сообщал ТАСС, подал также иск к «Трасту» на 12,6 млрд рублей.

Группа лиц, в состав которых, в том числе, входят АО «Открытие Холдинг», ООО «Открытие-Н», Otkritie Investments Cyprus Limited и банк «Траст», стала совместно стала владеть более 75% акций банка «ФК Открытие» 28 августа 2017 года, когда банк приобрел 100% акций НПФ РГС, владевшего 4,97% банка.

После этого у группы по закону возникла обязанность по направлению в течение 35 дней обязательного предложения о приобретении акций банка «ФК Открытие» остальным акционерам, отмечают в ЦБ. «Поскольку глава XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» не определяет единственное лицо из группы, которое должно исполнить обязанность по направлению оферты, то в этом случае направить оферту должен хотя бы один участник группы, владеющий акциями. Неисполнение обязанности по направлению оферты ни одним из участников группы является основанием для начала административного производства в отношении каждого из входивших в группу лиц», — пояснил представитель регулятора.

В рамках рассмотрения административного дела, Банк России установит наличие либо отсутствие состава нарушения, а также степень вины каждого лица, в отношении которого возбуждено дело, отметили в пресс-службе.

«Следует также отметить, что обязанность по направлению обязательного предложения возникла не в результате совершения ПАО «Национальный банк «Траст» сделок по приобретению акций банка «ФК Открытие». Это связано с тем, что сделка, в результате которой ПАО «Национальный банк «Траст» и его аффилированные лица стали владельцами более 75% голосующих акций банка «ФК Открытие», была совершена 30 августа 2017 года и совершалась между аффилированными лицами, что в соответствии с п.8 ст.84.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не влечет обязанность по направлению остальным акционерам публичной оферты о приобретении у них обыкновенных акций банка «ФК Открытие», — добавил представитель регулятора.

Как ранее сообщал ТАСС, 30 октября 2017 года миноритарный акционер «ФК Открытие» (4,1% акций) НПФ «Будущее», не получивший оферту в отношении акций банка, подал иск на 12,6 млрд рублей к банку «Траст», который выкупил у «ФК Открытие» перед санацией акций на 40 млрд рублей. Как сообщала газета «Ведомости», акции «Трасту» продали три пенсионных фонда, которые вошли в периметр санации «ФК Открытие», — НПФ «Лукойл-Гарант» (2,99%), НПФ «Электроэнергетики» (4,86%) и НПФ «РГС» (4,97%). В результате НПФ «Будущее» может потерять на вложениях в «ФК Открытие» 12,6 млрд рублей после обнуления акционерного капитала банка в ходе санации.