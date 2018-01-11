Об этом сообщил замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.
Банк России не ожидает массового использования уязвимости процессоров Intel, обусловленную возможностью так называемого спекулятивного выполнения команд, для атак на финансовый сектор, сообщил журналистам замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.
«Скорее всего, ожидать использования этой уязвимости в массовом порядке для кибератак на финсектор не надо», — сказал он журналистам, передает ТАСС.
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