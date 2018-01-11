Банк России не ожидает массового использования уязвимости процессоров Intel, обусловленную возможностью так называемого спекулятивного выполнения команд, для атак на финансовый сектор, сообщил журналистам замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

«Скорее всего, ожидать использования этой уязвимости в массовом порядке для кибератак на финсектор не надо», — сказал он журналистам, передает ТАСС .