Криминальный рынок постепенно перешел на расчеты в криптовалютах, хотя говорить о выводе «реальных денег» с их помощью пока рано, заявил журналистам замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

«То что криминальный рынок постепенно перешел на расчеты в криптовалютах — это факт», — сказал Сычев.

«Но как используется это — для вывода реальных денег или нет, пока комментировать рано», — добавил он.

По словам Сычева, регулятор наблюдает за случаями вывода денег подобными способами, но пока не ведет конкретной статистики и не делает выводов.