По данным CoinМarketСap , на 15.00 по мск курс биткоина снизился на 4,01% за сутки до $13,555 тыс. При этом капитализация криптовалюты составляет $227,6 млрд.

Ethereum упал в цене на 9,67% за прошедшие 24 часа. Его курс в настоящее время составляет $1,2 тыс. при рыночной капитализации $116,3.

Курс Ripple - $1,73. За сутки он упал еще на 10,7%. Капитализация криптовалюты составляет $66,8 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют на этот час - $663,5 млрд.

Как полагают эксперты, курс криптовалюты упал на фоне запретов на майнинг в Китае и намерения Южной Кореи запретить работу криптобирж.

Из-за информации об отмене обмена криптовалюты на южнокорейских биржах CoinМarketСap исключил их из расчета общемирового курса криптовалют. По мнению главного криптографа криптовалюты Дэвида Шварца, согласно сообщению ресурса DeCenter, это привело к резкому снижению курса криптовалюты Ripple на 30%, однако реальное падение составило всего 10%. Однако курсы отдельных криптобирж показывают, что падение стоимости биткоина произошло и на площадках других стран и не может быть объяснено изменением методики CoinМarketСap.