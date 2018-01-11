После возобновления регистрации новых пользователей на криптовалютной бирже Binance в ограниченном режиме на ней в течение часа зарегистрировались 240 тыс. пользователей, заявил генеральный директор биржи Чанпэн Чжао в интервью Bloomberg TV.

«Если честно, мы не ожидали такого роста. У нас есть человек, который полный рабочий день занимается исключительно тем, что запрашивает новые серверы. Каждый день они говорят: «Ок, вот вам еще 200», но нам все на хватает», — рассказал Чжао. Он также назвал Binance крупнейшей криптовалютной биржей в мире.

Как сообщает ForkLog , в настоящий момент Binance готовит документы, необходимые для получения лицензии Агентства финансовых услуг Японии.

Основные системы биржи работают в штатном режиме, однако есть и проблемы, в частности, отдел по поддержке клиентов не успевает оперативно обрабатывать запросы. Чанпэн Чжао отметил, что регистрация пользователей на Binance должна возобновиться через «пару недель».