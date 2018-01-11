Белорусский автомобильный завод, для повышения спроса на свою продукцию, готов в новом году начать продавать грузовые автомашины за криптовалюту.

«Пару лет назад появилась новинка, которая может перевернуть весь финансовый мир. Речь о виртуальных деньгах. И прежде всего о биткоине. Он не связан с государствами и банковскими центрами. Им могут рассчитываться все, у кого есть интернет», - сообщается на официальном сайте предприятия.

Стоимость одного самосвала не озвучивается, однако известно, что цены на продукцию БелАЗа начинаются от $2 млн. Сейчас это чуть больше 145 биткоинов.