Доллар США к настоящему времени стоит 57,01 руб. (-0,02%). Евро торгуется по 68,10 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 12 января, составляют 56,99 руб. за американскую валюту и 68,05 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 12 и 17 копеек соответственно.

По словам Анны Бодровой, старшего аналитика Альпари, на фоне нефтяного ралли рубль чувствует себя достаточно уверенно. С такой поддержкой инвесторы какое-то время могут игнорировать намерения Минфина РФ купить в январе на внутреннем рынке рекордный объем иностранной валюты.

«Однако видно, что доллар США дешевеет очень аккуратно, не уходя далеко от 57,0 руб. Слишком крепкий рубль уже никому в реальности не нужен, и на площадке это тоже понимают», - поясняет Бодрова.

«Неоднозначные заявления представителей ФРС запутали игроков, которые ждут сигналов, чтобы определиться с ожиданиями и задать доллару вектор дальнейшего движения. Слабые цифры усугубят положение USD и могут открыть паре доллар/рубль путь к минимумам в районе 56,40 руб., если на рынке нефти не начнется коррекция в рамках фиксации прибыли», - прогнозирует Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс.

Рубль замедлил активность, но остается вблизи максимумов начала июня прошлого года, анализирует Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс. Если на рынке черного золота продолжатся покупки, российская валюта может усилить давление на доллар, что в свою очередь поддержит РТС. Нефть марки Brent уже дошла до области 69,60. Достижение уровня 70 вдохновит быков по рублю на новые подвиги.