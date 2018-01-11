ЦБ с 11 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 17,29 коп., до 56,8734 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,8841 руб., что ниже предыдущего дня на 32,62 коп.

«Рубль на открытии обновил максимумы против иностранных валют. В начале торгов его укреплению способствовала дорожающая нефть. Курс доллара снизился до 56,76 руб., курс евро – до 67,74 руб. Резкое ослабление рубля против единой валюты последовало после сообщения Bloomberg о том, что Китай планирует уменьшить или приостановить покупки американских облигаций», - поясняет Владислав Антонов, аналитик Альпари.

По его словам, пара доллар/рубль три дня торгуется в диапазоне 56,75-57,20 руб. Сегодня стоит ожидать выхода из канала. Если цена на нефть начнет коррекционное движение и упадает ниже $68,72, то стоит ожидать выхода курса доллара вверх к уровню 57,43 руб.

«На валютной секции Московской биржи в начале торгов рубль, на фоне сохранения нефть марки Brent позиций выше 69 долларов, может попробовать отыграть вчерашние потери. Так, доллар уже в первые минуты вновь уйдет ниже отметке 57 рублей. Этому также будет способствовать рост предложения валюты на рынке со стороны экспортеров. В случае же продолжения роста на рынке энергоносителей, во второй половине дня «медведи» в американской валюте могут развить свой успех и обновить минимумы этого года, установленные чуть ниже 56,8 рубля», - прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».