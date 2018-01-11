Алтайские предприниматели жалуются на недоступность заемных ресурсов и намерены выйти на федеральный уровень с просьбой - либерализовать условия кредитования и снизить неподъемные тарифы банковского обслуживания для сельского бизнеса.

Как пишет «Российская газета» , согласно опросу, проведенному уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павлом Нестеровым, среди субъектов МСП, более 90% респондентов подтвердили, что сталкиваются с отказами в выдаче кредитов. Среди основных причин - плохая кредитная история, отсутствие имущественного залога.

По словам предпринимателей, стоимость залогового имущества оценивается банками необъективно, она занижена на 30-50%. Банки приостанавливают действие счетов, вносят компании в черный список по подозрению в финансировании экстремистов и отмывании денег.

Алтайское предпринимательское сообщество обратилось к руководству банков с просьбой снизить плату за эквайринг до одного-полутора процента для малого бизнеса, работающего в сельской местности. Кроме того, планируется выйти с инициативой на федеральный уровень и обратиться в ЦБ с предложением пересмотреть требования к оценке залогового имущества.

По данным регионального отделения Сибирского главного управления ЦБ РФ, за десять месяцев 2017 года субъектам МСП в Алтайском крае было выдано кредитов на 52,5 млрд рублей. За последние два года объемы кредитования этого сектора бизнеса в регионе выросли на 13,6%, но они по-прежнему в полтора раза меньше докризисных сумм. В 2013-м за те же десять месяцев предприниматели края получили 79,6 млрд рублей заемных средств.