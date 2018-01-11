Представители малого и среднего предпринимательства могут оформить долгосрочный инвестиционный и оборотный льготный кредит по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства («Программа 6,5») в «АК БАРС» Банке.

Кредит предоставляется на сумму не менее 5 млн рублей РФ по ставке на уровне до 10,6% годовых для малых предприятий и до 9,6% годовых для средних предприятий. Льготная ставка предусмотрена для финансирования приобретения основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуска новых проектов/производств, а также на пополнение оборотного капитала.

«Поддержка малого и среднего предпринимательства является одной из приоритетных задач нашей деятельности. Мы стремимся создавать благоприятные условия и расширять доступность кредитных ресурсов для развития данного сегмента бизнеса. Благодаря «Программе 6,5» у предпринимателей появилась возможность получить финансирование по льготной ставке и упрощенному пакету документов в минимальные сроки», - отмечает Наталия Фадеева, директор дирекции продаж корпоративному бизнесу ПАО «АК БАРС» БАНК.

«Программа 6,5» является государственным механизмом финансовой поддержки субъектов МСП и реализуется АО «Корпорация «МСП» в рамках взаимодействия с Банком России. Приоритетными отраслями Программы являются высокотехнологичные проекты, сельское хозяйство, производство и распределение электроэнергии, обрабатывающее производство, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм.

С подробной информацией о кредитовании представителей МСП можно ознакомиться на сайте Банка и по телефону горячей линии 8-800-2005-303 (звонок по России бесплатный).