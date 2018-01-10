ВТБ продолжает участие в специальных программах госсубсидирования автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и уже провел по ним первые сделки в этом году, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Условия программ распространяются на кредитование семей с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также на граждан, впервые приобретающих автомобиль», — уточняют в банке.

По программе «ВТБ — Государственная субсидия» можно приобрести новые автомобили, произведенные не ранее 1 декабря 2017 года и в 2018 году, полной массой не более 3,5 тонны и максимальной стоимостью не более 1,45 млн рублей. Оформление кредита доступно по двум документам без подтверждения дохода и занятости. Максимальный срок кредита составляет 60 месяцев. При этом государственные субсидии будут применимы ко всем кредитным автопрограммам банка ВТБ.

По итогам 2017 года по программе льготного автокредитования было выдано более 40 млрд рублей. При этом в рамках программ «Первый» и «Семейный автомобиль» банк предоставил 13 тыс. кредитов на сумму более 6,3 млрд рублей.

