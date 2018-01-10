Хакеры из Северной Кореи запустили вирус, который устанавливает ПО на иностранные компьютеры для майнинга криптовалюты Monero.

Как сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на данные аналитиков компании AlienVault, специализирующейся на кибербезопасности, обнаружено вредоносное ПО, предположительно созданное северокорейскими хакерами, которое использует иностранные компьютеры, чтобы генерировать криптовалюту Monero и отправлять ее на сервер в Северной Корее в Пхеньянский университет имени Ким Ир Сена.

Уочняется, что кибератака произошла в конце декабря и для доступа к средствам хакеры использовали пароль «KJU» (вероятно, сокращение Kim Jong Un — Ким Чен Ын).

Эксперты отмечают, что майнинг Monero стал относительно выгоден из-за того, что майнинг биткоина вырос в цене и сложности на фоне роста популярности самой известной криптовалюты.