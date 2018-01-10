Затем валюта переводится в Пхеньянский университет.
Хакеры из Северной Кореи запустили вирус, который устанавливает ПО на иностранные компьютеры для майнинга криптовалюты Monero.
Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные аналитиков компании AlienVault, специализирующейся на кибербезопасности, обнаружено вредоносное ПО, предположительно созданное северокорейскими хакерами, которое использует иностранные компьютеры, чтобы генерировать криптовалюту Monero и отправлять ее на сервер в Северной Корее в Пхеньянский университет имени Ким Ир Сена.
Уочняется, что кибератака произошла в конце декабря и для доступа к средствам хакеры использовали пароль «KJU» (вероятно, сокращение Kim Jong Un — Ким Чен Ын).
Эксперты отмечают, что майнинг Monero стал относительно выгоден из-за того, что майнинг биткоина вырос в цене и сложности на фоне роста популярности самой известной криптовалюты.
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