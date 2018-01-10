Прокуроры отстояли в Верховном суде (ВС) право заемщиков как потребителей на ипотеку наличными средствами без открытия счета.

Прокуроры отстояли в Верховном суде (ВС) право заемщиков как потребителей на ипотеку наличными средствами без открытия счета, пишет «Коммерсант».



Прокуратура увидела нарушение прав потребителей в условии типового ипотечного кредитного договора Россельхозбанка (РСХБ). Нарекание вызвало условие о перечислении суммы кредита только на счет в банке без возможности получить заемные средства сразу через кассу. Судья ВС Наталья Павлова отказалась передавать дело на рассмотрение коллегии по экономическим спорам, поддержав аргументы судов нижестоящих инстанций в пользу прокуроров, несмотря на то что банк предоставлял возможность снятия наличных в рамках кредита со счета в кассе.

Судебные споры по данному делу длятся около двух лет. Осенью 2015 года прокуратура Обоянского района Курской области проверила региональный филиал РСХБ на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей. Прокуроры установили, что условием ипотечного договора РСХБ является перечисление средств на счет в банке «без указания на возможность получения кредита наличными через кассу».

Они сочли данное положение нарушением прав потребителей, выдали представление о его устранении, которое и оспаривал банк. РСХБ настаивал на том, что нарушения прав потребителей не было: счет заемщикам открывался бесплатно, клиент мог в любой момент и без дополнительных комиссий снять сумму кредита. Однако прокуратура, а затем и суды всех инстанций решили, что обязательное зачисление заемных средств на счет клиента нарушает свободу договора, а также право клиента открывать счета в банках по своему усмотрению.

Банкиры поражены таким решением, поскольку логики в отказе от бесплатного счета, с которого можно снять наличность, для заемщиков не видят. Для реализации требований прокуратуры придется полностью перестроить работу системы, массово перейдя на ручной режим, сетуют финансисты. Однако юристы уверены: логика в претензиях прокуроров есть, поскольку банк может менять тарифы и вводить плату за обслуживание счета или выдачу средств.