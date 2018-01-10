Неизвестные запустили мошенническую кампанию в Google Adwords, продвигая фейковую биржу Kucoin.net. Транслируемое рекламное объявление фейковой биржи Kucoin перенаправляет пользователей на Kucoin.net. Этот сайт очень похож на настоящий Kucoin.com, разница только в домене.

Есть вероятность того, что таким образом мошенники могут заполучить учетные данные некоторых пользователей и получить доступ к их балансам.

Как сообщает Altcoin.info , это не первый раз, когда объявления фейковой биржи Kucoin появились в Google. Подобные рекламные кампании проходили не так давно, но Google, в конечном итоге, удалил их.