Следственными органами полиции передано в суд уголовное дело в отношении обвиняемых в краже из банкоматов более чем 3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области окончено предварительное расследование уголовного дела по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ в отношении двух граждан, обвиняемых в совершении серии краж из банкоматов», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Установлено, что один из злоумышленников, являясь работником финансово-кредитного учреждения, передавал соучастнику коды, необходимые для вскрытия сейфовых дверей банкоматов, а также информацию о времени инкассации и системе видеонаблюдения», — сообщила Волк.

Сообщник прибывал к месту установки банкомата и, имитируя действия инкассаторов, при помощи специальных инструментов похищал денежные средства. Таким образом было совершено не менее пяти краж, общий ущерб от которых превысил 3 млн рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления уголовного розыска петербургского главка МВД, подозреваемые были установлены и задержаны. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде залога, второй фигурант находится под подпиской о невыезде.



В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.