Сотрудники полиции пресекли сбыт поддельных денежных купюр на территории Омской области. Об этом сообщается на сайте МВД.

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Омской области задержали двух подозреваемых в хранении, перевозке и сбыте поддельных денег на территории областного центра. Один из них — житель Ленинградской области, являвшийся курьером, — во время задержания попытался избавиться от партии поддельных денежных купюр, выбросив их из окна. Совокупный номинал обнаруженных поддельных денег превысил 6 млн рублей, следует из сообщения: изъято более 1,2 тыс. банкнот номиналом 5 тыс. рублей. Кроме того, в ходе обыска в арендованной злоумышленником квартире полицейские обнаружили еще десять фальшивок, спрятанных в тайнике, четыре мобильных телефона и несколько сим-карт.

Оперативники установили, что к сбыту поддельных денежных купюр на территории Омской области также причастен житель Омска. Сотрудники полиции задержали его на территории Оконешниковского района.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Обвиняемым по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление источника и каналов сбыта поддельных банкнот, отмечают в МВД.