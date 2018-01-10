Один из них во время задержания попытался избавиться от партии поддельных денежных купюр, выбросив их из окна.
Сотрудники полиции пресекли сбыт поддельных денежных купюр на территории Омской области. Об этом сообщается на сайте МВД.
Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Омской области задержали двух подозреваемых в хранении, перевозке и сбыте поддельных денег на территории областного центра. Один из них — житель Ленинградской области, являвшийся курьером, — во время задержания попытался избавиться от партии поддельных денежных купюр, выбросив их из окна. Совокупный номинал обнаруженных поддельных денег превысил 6 млн рублей, следует из сообщения: изъято более 1,2 тыс. банкнот номиналом 5 тыс. рублей. Кроме того, в ходе обыска в арендованной злоумышленником квартире полицейские обнаружили еще десять фальшивок, спрятанных в тайнике, четыре мобильных телефона и несколько сим-карт.
Оперативники установили, что к сбыту поддельных денежных купюр на территории Омской области также причастен житель Омска. Сотрудники полиции задержали его на территории Оконешниковского района.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Обвиняемым по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление источника и каналов сбыта поддельных банкнот, отмечают в МВД.
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