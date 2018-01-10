В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело о крупномасштабном хищении средств у одного из банков. Об этом сообщается на сайте МВД.

В ходе предварительного следствия установлено, что 44-летний житель Владивостока и его 31-летний подельник, проживающий в Сочи, оформили ряд кредитов на подставные фирмы. В заявках на получение займов они указывали, что денежные средства им необходимы для развития бизнеса.

Общая сумма ущерба, причиненного финансовому учреждению, составила более 103 млн рублей. Кроме того, злоумышленники взяли в долг у двоих знакомых по 1 млн рублей. Указанные деньги они также не вернули в оговоренный срок.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»), окончено производством и направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет, указывают правоохранители.



До вынесения приговора в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.