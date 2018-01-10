Команда проекта Ethereum Classic поделилась своими планами на 2018 год. Детальную дорожную карту разработчики обещают опубликовать позже.

Как сообщает Anycoin , компания планирует рост и развитие команды. К участию в проекте планируется пригласить больше разработчиков и менеджеров. Также, планируется масштабирование сети через сайдчейны. Сейчас команда Ethereum Classic готовит несколько пилотных проектов со сторонними компаниями и заявляет, что максимально открыта для сотрудничества в этой области.

Компания намерена провести адаптацию для работы с IoT (Internet of Things, Интернет вещей), а также продолжить работу над Emerald Platform и выпустить Emerald Desktop Wallet, Mobile Wallet и еще нескольких dApp.