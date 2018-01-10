Российское правительство утвердило правила выдачи субсидий на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам семьям с детьми.



«Обеспеченность жильем – один из ключевых факторов для принятия семьей решения о рождении детей. Повышение доступности и качества жилья, в том числе за счет повышения доступности жилищных (ипотечных) кредитов, является стимулом для рождения детей», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кабмина.

В целях стимулирования выдачи кредитов по ставке ниже рыночного уровня подписанным постановлением утверждены правила предоставления субсидий российским кредитным организациям и АИЖК на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей.

«Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трех или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребенка у заемщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке», — отмечается в сообщении.

По мнению правительства, принятое решение позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребенка, до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.