Американский медиамагнат Уоррен Баффет заявил в интервью CNBC, что не верит в перспективы криптовалют.

«Если говорить о криптовалютах, то, в общем, я могу почти с уверенностью сказать, что это плохо кончится», — заявил Баффет. При этом он отметил, что не знает, когда и как это может случиться.

Он подчеркнул, что не стал бы инвестировать в криптовалюты.

По состоянию на 18:15 мск курс биткоина, самой популярной криптовалюты в мире, падает на 4,88% — до 14,002 тыс. долларов.