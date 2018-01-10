Основная цель проекта – модернизация существующей IT-инфраструктуры РУСНАРБАНКа. На базе системы ЦФТ-Банк в РУСНАРБАНКе будут автоматизированы все ключевые направления бизнеса кредитной организации.

«У РУСНАРБАНКа есть стратегия развития, принятая на период до 2020 года, – говорит Сергей Минофьев, Заместитель Председателя Правления АО КБ «РУСНАРБАНК». – Стратегия предусматривает внедрение новой масштабной банковской IT-системы, обеспечивающей предоставление клиентам современных банковских услуг, реализацию индивидуальной тарифной политики для различных клиентских сегментов, развитие региональной сети продаж с учетом повышения общей эффективности бизнеса. Внедрение новой IT-платформы – это качественный рывок вперед, особенно если речь идет о базовой системе банка. На базе решения ЦФТ мы планируем создать АБС, максимально полно соответствующую бизнес-задачам нашего банка, обладающую значительным потенциалом для развития. С внедрением системы ЦФТ-Банк мы связываем наши надежды на то, что бизнес РУСНАРБАНКа будет поддерживаться на высоком технологическом уровне. Установку нового программного обеспечения мы будем осуществлять самостоятельно – силами своей проектной команды. Это позволит нам сократить издержки на выполнение типовых работ по внедрению новой АБС».

«Самостоятельная реализация проекта ресурсами банка, с одной стороны, является свидетельством высокого профессионализма IТ-команды кредитной организации, с другой – подтверждением того, что ЦФТ готов оказывать своим клиентам различные форматы поддержки: от внедрения систем «под ключ» до консультирования в ходе запуска систем силами проектной команды Банка, – отмечает Андрей Фомичев, Заместитель Председателя Правления ГК ЦФТ. – Наш новый партнер имеет амбициозные стратегические планы по развитию бизнеса. Задача ЦФТ – обеспечить РУСНАРБАНКу качественную технологическую поддержку, возможность динамичного создания новых продуктов, новых предложений для клиентов. Мы готовы предоставлять нашему партнеру свой многолетний опыт по автоматизации бизнес-процессов финансовых организаций».

Активная фаза проекта внедрения начнется в начале наступившего 2018 года, а первые приемо-сдаточные испытания запланированы уже на конец первого квартала года.

АО «КБ «РУСНАРБАНК» успешно работает на российском финансовом рынке с 2002 года, рег. № 3403. Головной офис Банка расположен в Москве, филиал Банка расположен в городе Белгород. Ключевыми направлениями бизнеса являются межбанковское кредитование и операции с ценными бумагами, обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады. На 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 14,37 млрд рублей (190-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,48 млрд, кредитный портфель — 8,53 млрд, обязательства перед населением — 2,69 млрд. Официальный сайт: https://rusnarbank.ru/

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) — группа инновационных компаний, работающих в области информационных технологий для финансового сектора с 1991 года. Основная деятельность ЦФТ связана с проектированием, разработкой и тиражированием высокотехнологичных решений для кредитно-финансовых организаций, оказанием широкого спектра процессинговых услуг, IT-консалтингом и обучением банковских специалистов. ЦФТ входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на российском рынке.

Источник: ЦФТ