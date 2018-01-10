Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) приравняют к прожиточному минимуму с 1 мая. Об этом сообщил Владимир Путин, передает РИА Новости .



На встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода президент заявил, что несоответствие МРОТ прожиточному минимуму несправедливо и «искривляет рынок труда».

Путин напомнил, что уравнять их планировалось с 1 января 2019 года. Однако недавно он разговаривал с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, который предложил ускорить реализацию решения — чтобы оно вступило в силу в День труда.

«У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», — пообещал глава государства.

По его словам, это решение коснется порядка 4 млн человек.

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда повысился до 85% от величины прожиточного минимума — это 9 489 рублей.

До этого МРОТ составлял 7 800 рублей.

Споры вокруг этого вопроса велись 25 лет. С предложением повысить МРОТ с 71—72% от прожиточного минимума до 85% и затем уравнять их выступил сам президент.