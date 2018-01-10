Промсвязьбанк в декабре 2017 года досрочно вернул ВЭБу субординированный кредит в размере 725 млн рублей.



«Внешэкономбанк возвратил ФНБ средства, размещенные на депозите для предоставления субординированного кредита Промсвязьбанку в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации», в связи с досрочным возвратом Промсвязьбанком данного кредита в соответствующей сумме — 725 млн рублей», — говорится в материалах Минфина.