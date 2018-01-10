Блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON), которую создает мессенджер , сможет конкурировать с Visa и Mastercard, пишут «Ведомости» со ссылкой на так называемый white paper Telegram.

Нынешние блокчейн-сети (например, биткоина и эфириума) не могут заменить платежную инфраструктуру Visa или Mastercard, следует из документа, который описывает будущее ICO. Трансакции с этими криптовалютами совершаются слишком медленно: у биткоина — лишь семь в секунду, у эфириума — 15. Обычные пользователи теряются, попытавшись начать работать с биткоином или схожими технологиями, а рынок товаров и сервисов, которые можно оплатить криптовалютами, ограничен. Поэтому основной спрос на криптовалюты исходит от инвесторов, а не потребителей, констатирует Telegram.



Но все изменится, когда Telegram создаст свою блокчейн-платформу, обещает мессенджер. Ее можно сравнить с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard, гласит документ. Команда Telegram надеется на свой опыт разработки удобных интерфейсов, что позволит ей создать интуитивно понятный миллионам пользователей инструмент для использования криптовалют. А интегрированный с приложениями Telegram кошелек TON станет самым распространенным криптокошельком в мире, написано в документе мессенджера.

Благодаря широкой аудитории — сейчас она составляет 150 млн человек, а к январю 2022 года достигнет 1 млрд, планирует мессенджер, — новой криптовалютой начнут пользоваться сотни миллионов людей по всему миру.

Также компания будет стимулировать всю существующую экосистему — владельцев каналов, разработчиков, провайдеров платежей и торговцев — повышать спрос на криптовалюту TON. «Появится целая новая экономика, наполненная товарами и услугами, оплатить которые можно будет с помощью криптовалюты», — уверен Telegram. Внутри TON будут обращаться монеты под названием Gram. Они будут служить основной валютой внутренней экономики Telegram. Но, как и любая криптовалюта, они будут доступны для сторонних пользователей.

По мнению экспертов, конкуренция новой платформы с розничными банками будет ощутима, если Telegram запустит свои кошельки: пользователи смогут держать средства там. В случае если Telegram создаст интерфейсы для сторонних компаний, они смогут оказывать услуги владельцам кошельков, и тут помимо розничного банкинга возникает конкуренция и с инфраструктурой эквайринга.

Однако из-за несущественного объема трансакций платформа Telegram все равно не станет серьезным соперником стандартным системам денежных переводов, уверен директор по развитию криптотехнологий группы QIWI Алексей Архипов. По его словам, переводы внутри Telegram должны быть очень дешевыми для пользователей. Он также ставит под вопрос, заинтересуется ли аудитория Telegram новой платформой.