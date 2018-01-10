Общий объем суверенных резервов РФ на начало 2018 года составил 4,595 трлн рублей или 5% ВВП, сообщил в среду журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что достижение данного показателя стало возможным благодаря работе бюджетного правила, которое предусматривает направление нефтегазовых доходов сверх цены в 40 долларов за баррель в резервы правительства.

«По итогам реализации этого механизма удалось сформировать дополнительные резервы в размере 841,8 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на пополнение ФНБ в текущем году. В результате общий объем резервов на начало 2018 года увеличился по сравнению с плановыми значениями и составляет 4, 595 триллиона рублей или 5% ВВП», — сказал министр.

Чистые расходы резервов РФ в 2017 году, по данным главы Минфина, составили 930 млрд рублей вместо запланированных в бюджете 1,707 трлн рублей. «По итогам 2017 года нам удалось значительно сократить траты наших резервов: как средств Резервного фонда, так и ФНБ. Чистые траты резервов, вместо запланированных в бюджете 1,707 триллиона рублей, составили 930 миллиардов рублей», — сказал он.

Силуанов отметил, что ненефтегазовый дефицит федерального бюджета 2017 году снизился до 7,9% ВВП. «По итогам года ненефтегазовый дефицит федерального бюджета снизился до 7,9% ВВП (с 9,1% в 2016 году), а цена на нефть, обеспечивающая сбалансированность федерального бюджета на первичном уровне, снизилась до 60 долларов за баррель с более чем 100 долларов за баррель в 2013—2014 годах», — заключил он.