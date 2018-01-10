Правительство РФ утвердило планы мероприятий по четырем направлениям госпрограммы «Цифровая экономика РФ». На их реализацию программы власти планируют выделить около 522 млрд рублей.

Минфин РФ совместно с Банком России должны разработать порядок регулирования криптовалют и проведения ICO, а также определить статус таких понятий как «технология распределенных реестров», «цифровой аккредитив», «цифровая закладная», «криптовалюта», «токен» и «смарт-контракт», говорится в документе .

Также, Минфину поручено установить требования к процедуре майнинга, включающие регистрацию майнеров и определение порядка налогообложения в этой сфере. При этом, криптовалюта не признается законным платежным средством на территории РФ.

Соответствующие изменения будут внесены в Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс, Федеральные законы и другие нормативные правовые акты.