Криптовалюта не будет признана на территории России законным платежным средством.
Правительство РФ утвердило планы мероприятий по четырем направлениям госпрограммы «Цифровая экономика РФ». На их реализацию программы власти планируют выделить около 522 млрд рублей.
Минфин РФ совместно с Банком России должны разработать порядок регулирования криптовалют и проведения ICO, а также определить статус таких понятий как «технология распределенных реестров», «цифровой аккредитив», «цифровая закладная», «криптовалюта», «токен» и «смарт-контракт», говорится в документе.
Также, Минфину поручено установить требования к процедуре майнинга, включающие регистрацию майнеров и определение порядка налогообложения в этой сфере. При этом, криптовалюта не признается законным платежным средством на территории РФ.
Соответствующие изменения будут внесены в Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс, Федеральные законы и другие нормативные правовые акты.
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