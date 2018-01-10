Минтруд в своих обновленных методических рекомендациях разрешил госслужащим не декларировать виртуальные валюты в сведениях о доходах и имуществе за отчетный 2017 год. Но деньги, полученные от родственников и третьих лиц «на невозвратной основе» (кроме супруг, супругов и несовершеннолетних детей), чиновники должны будут указывать

Эксперты отмечают, что появляется риск получения взяток в криптовалюте, однако чиновникам будет проблематично ее легализовать - криптовалюту невозможно потратить, так как она не является платежным средством, сообщают «Известия» .

Также Минтруд рекомендовал чиновникам указывать другие места работы, если они есть. По закону, госслужащие могут заниматься научной и творческой деятельностью, преподавать.