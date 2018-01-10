Криптовалюты не вошли в обновленную справку о доходах, расходах и имуществе госслужащих, поскольку пока нет подходов к их определению и регулированию на законодательном уровне, рассказали в пресс-службе Минтруда.



При этом в ведомстве пояснили, что в дальнейшем требования к декларации криптовалют могут меняться.

Ранее «Известия» сообщили, что Минтруд утвердил обновленные рекомендации по представлению сведений о доходах госслужащих. В них впервые упоминаются виртуальные валюты — чиновники могут не указывать их в справке.

Кроме того, в Минтруде подтвердили, что чиновникам теперь рекомендуется указывать иные места работы, если они есть. Однако, уточнили в ведомстве, закон разрешает госслужащим заниматься не только наукой, творчеством или преподаванием, но и другой оплачиваемой деятельностью.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам. Некоторые страны открыли для них свои рынки, однако российские власти подходят к этому вопросу с осторожностью.

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ подготовить поправки к законодательству, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. А в Центробанке обещали представить концепцию регуляторной «песочницы», где будет осуществляться временное регулирование криптовалют.