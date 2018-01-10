Министерство финансов России в декабре 2017 года направило на покрытие дефицита бюджета из Резервного фонда 1 трлн 0,42 млрд рублей.

«В соответствии с законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018—2019 годов» и приказом Минфина остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России (7,62 млрд долларов, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов) в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 трлн 0,42 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета», — говорится в материалах Минфина.

В результате на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки. С 1 февраля 2018 года фонд прекратит свое существование.



В декабре в бюджет были зачислены доходы от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2016-го по 15 декабря 2017 года в сумме 652 млн рублей. За аналогичный период в федеральный бюджет зачислены доходы от размещения средств ФНБ в сумме 645,71 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2018-го объем ФНБ составил 3 трлн 752,94 млрд рублей, что эквивалентно 65,15 млрд долларов.