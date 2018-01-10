«Яндекс» выделил направление медиасервисов - «Яндекс.Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс.Афиша» и «Яндекс.Телепрограмма» - в отдельное бизнес-подразделение.

Как поясняет генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож, в последние два года медиасервисы показывают отличные результаты.

«Они доказали состоятельность своей бизнес-модели: подписка на музыку и продажа билетов — это совершенно не типичный и при этом заметный для «Яндекса» источник доходов. Мы видим в медиасервисах прекрасные перспективы. Это позволит команде быть более свободной, самостоятельной, а в будущем - помогать своими достижениями большому «Яндексу», как это уже делают Такси, Авто.ру и Маркет», - резюмировал Аркадий Волож.

Общая аудитория медиасервисов «Яндекса» составляет свыше 50 миллионов пользователей ежемесячно. Основным драйвером роста выручки медиасервисов является «Яндекс.Музыка», которая монетизируется через платные подписки, рекламу и партнерские проекты. По итогам 2016 года, выручка компании от экспериментальных направлений, в частности, медиасервисов составила 830 миллионов рублей, что на 88%, или в 1,9 раза, выше показателя 2015 года.