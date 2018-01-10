Миллиардер Майк Новограц запускает торговый банк. По данным Bloomberg, он намерен выставить акции возглавляемой им компании Galaxy Digital LP на канадской фондовой бирже TSX Venture Exchange и привлечь $200 млн, которые пойдут на новый проект.

Как сообщает Anycoin , по словам Майка, Galaxy строит «флагманский торговый банковский бизнес полного цикла и институционального качества в сфере криптовалют и блокчейна», который будет работать в четырех областях: торговле, инвестициях, управлении активами и консультировании.

Первой сделкой Galaxy станет покупка канадского крипто-стартапа First Coin Capital Corp и его слияние с Bradmer Pharmaceuticals Inc.