В Арбитражном суде Москвы будет рассмотрено дело о включении в конкурсную массу банкрота-физлица активов в криптовалюте. Банкрот настаивает на освобождении криптовалюты от включения в конкурсную массу, поскольку законодательно статус криптовалют в России не определен. Таким образом, пока криптовалюта не признается имуществом, а значит, и основания для включения ее в конкурсную массу нет, пишет «Коммерсант».

Признанный осенью 2017 года банкротом Игорь Царьков был поручителем по корпоративному кредиту, который не был погашен. В 2017 году он обратился в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве, которое было удовлетворено. Выполняя функции по формированию конкурсной массы, назначенный судом финансовым управляющим Алексей Леонов запросил у должника информацию о его имуществе, в том числе о наличии криптовалюты. Царьков сам сообщил, что имеет «криптокошелек», но попросил не учитывать криптовалютные активы при формировании конкурсной массы, сославшись на то, что их нельзя считать имуществом по российскому законодательству.



В России статус криптовалют пока не определен. Финальный вариант проекта должен быть представлен в первом полугодии 2018 года.

В Минэкономики сообщили, что говорить об использовании криптовалюты в процедуре банкротства до утверждения ее определения преждевременно. В Росфинмониторинге отметили, что поскольку законодательно статус криптовалюты не определен, она не может рассматриваться как имущество, включаемое в конкурсную массу.

Арбитражный управляющий с этим не согласен, спор должен решить суд. Если он встанет на сторону банкрота, у российских должников вполне может появиться лазейка для вывода активов, причем фактически бесконтрольного, опасаются эксперты.