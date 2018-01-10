Стоимость добычи биткоинов может составить около $375 в месяц.
Kodak разработал устройство KashMiner для майнинга криптовалют. Устройство на выставке CES 2018 презентовала компания Spotlite Energy Systems of California, которая владеет лицензией Kodak Blockchain Project.
Как сообщает ZDNet, при текущей стоимости биткоина, стоимость добычи этой криптовалюты составит около $375 в месяц. При этом Kodak предлагает владельцам лицензии заключать контракт на два года за $3,4 тысячи. За два года устройство для майнинга позволит заработать $4,5 тысячи (столько же придется отдать Kodak).
Напомним, как сообщал сегодня Банкир.Ру, Kodak уже анонсировал создание блокчейн-платформы KodakOne и проведение первичного ICO. Его новая цифровая валюта KodakCoin будет ориентирована на фотоиндустрию.
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