Kodak разработал устройство KashMiner для майнинга криптовалют. Устройство на выставке CES 2018 презентовала компания Spotlite Energy Systems of California, которая владеет лицензией Kodak Blockchain Project.

Как сообщает ZDNet , при текущей стоимости биткоина, стоимость добычи этой криптовалюты составит около $375 в месяц. При этом Kodak предлагает владельцам лицензии заключать контракт на два года за $3,4 тысячи. За два года устройство для майнинга позволит заработать $4,5 тысячи (столько же придется отдать Kodak).

Напомним, как сообщал сегодня Банкир.Ру, Kodak уже анонсировал создание блокчейн-платформы KodakOne и проведение первичного ICO. Его новая цифровая валюта KodakCoin будет ориентирована на фотоиндустрию.