Компания Kodak, до объявленного в 2012 году банкротства занимавшаяся производством фотокамер и пленки, анонсировала ICO для запуска собственной блокчейн-платформы для регистрации интеллектуальных прав KodakOne.

Kodak собирается провести ICO (initial coin offering — первичное размещение криптовалют) для запуска блокчейн-платформы 31 января 2018 года, сообщается на странице компании в социальной сети. Участвовать в нем смогут аккредитованные инвесторы из США, Канады и других стран.

Для регистрации прав Kodak заключила партнерство с компанией Wenn Digital. Также в Kodak намерены отслеживать незаконное использование снимков пользователей.

Цифровая валюта платформы под названием KodakCoin будет ориентирована на фотоиндустрию и призвана «предоставить фотографам и организациям эффективный контроль в сфере управления правами на изображения».

KodakOne создаст шифрованный цифровой реестр прав собственности, в котором фотографы смогут регистрировать свои работы, получать на них лицензию и продавать за KodakСoin. Платформа будет непрерывно сканировать веб-страницы на предмет нелегального использования ее изображений, и, если таковые будут обнаружены, их автор получит вознаграждение, поясняют «Известия» .

В компании уверены, что на новой платформе как профессиональные фотографы, так и любители смогут безопасно продавать свои работы.