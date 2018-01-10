Средняя максимальная ставка по годовым рублевым вкладам в российских банках уменьшилась в IV квартале 2017 года на 0,23 процентного пункта и составила на 1 января 2018 года 7%.

Индекс Банки.ру по вкладам в долларах США незначительно поднялся на 0,01 п. п. до 1,08%, а в евро опустился на 0,05 п. п. до 0,4%.

Верхняя граница ставок по рублевым депозитам на сумму до 300 тыс. рублей сроком на год достигает 9,1%, а по валютным депозитам на сумму до 5 тыс. долларов и евро составляет 2,75% и 1,5% соответственно.

«За это время порядка 150 кредитных организаций уменьшили ставки по депозитам. В четвертом квартале 2017 года Банк России несколько раз снижал ключевую ставку. На 18 декабря 2017 года она составила 7,75%. В 2018 году снижение ставок продолжится», — отмечает ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Косецкая.

Индекс представляет собой средние максимальные процентные ставки по вкладам в рублях, долларах и евро в банках РФ . Для расчета показателя мы выбрали самый популярный вариант депозита: на сумму до 300 тыс. рублей, 5 тыс. долларов, 5 тыс. евро сроком на один год. Данный индекс демонстрирует динамику доходности однолетних вкладов с доступной суммой первоначального взноса в российских банках и служит ориентиром по управлению личными финансами для клиентов кредитных организаций.